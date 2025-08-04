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Силы ПВО уничтожили за ночь 61 БПЛА ВСУ

ВС РФ отразили атаку дронов ВСУ на регионы России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 4 августа над российскими регионами 61 украинский беспилотник. Об этом сообщали в Министерстве обороны России.

Большая часть дронов ВСУ, 18 единиц, была ликвидирована Вооруженными силами России над акваторией Черного моря. Еще 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымским полуостровом.

Восемь БПЛА украинской армии сбили в Белгородской области, шесть — в Волгоградской. По два дрона ВСУ были уничтожены над Брянской и Ростовской областями, еще по одному — в Рязанской области и Московском регионе.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 925 террористических атак украинских боевиков. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 364 беспилотника, над Горловкой — 561.

А ночью 1 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над российскими регионами 60 беспилотников Вооруженных сил Украины.

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