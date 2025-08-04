В российском регионе пьяная компания расстреляла школьницу и студента

«Ночью 3 июня 2025 года в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли на стоянку автомобилей, где один из мужчин из хулиганских побуждений произвел выстрелы из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.