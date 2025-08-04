В российском регионе пьяная компания расстреляла школьницу и студента

В одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области произошел инцидент со стрельбой из огнестрельного оружия, в результате чего 19-летний парень погиб, а 14-летняя девушка госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СКР.
«Ночью 3 июня 2025 года в одном из сел Усть-Тарского района Новосибирской области двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли на стоянку автомобилей, где один из мужчин из хулиганских побуждений произвел выстрелы из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
По версии следствия, стреляли все трое. Они были задержаны сотрудниками полиции. По данному факту возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.
Ранее «МК» писал, что приморец вовремя конфликта с оппонентом случайно подстрелил из травматического пистолета его 15-летнего сына.