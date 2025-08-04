При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин

В воскресенье в пресс-службе МЧС России информировали, что на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге на последнем этаже пятиэтажного здания горел гаражный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 700 «квадратов», пострадавших в результате происшествия нет. Позднее спасатели полностью потушили пожар в здании. Предварительно, при возгорании были повреждены 65 машин и два квадроцикла, как ранее поясняли РИА Новости в ГУМЧС.