При пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге пострадали более ста машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Более ста машин и два квадроцикла повредил пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сгорели при этом 24 автомобиля, следует из оперативной сводки регионального главка МЧС.
В воскресенье в пресс-службе МЧС России информировали, что на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге на последнем этаже пятиэтажного здания горел гаражный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 700 «квадратов», пострадавших в результате происшествия нет. Позднее спасатели полностью потушили пожар в здании. Предварительно, при возгорании были повреждены 65 машин и два квадроцикла, как ранее поясняли РИА Новости в ГУМЧС.
«На площади 700 квадратных метров сгорели 24 легковых автомобиля, повреждены 130 легковых автомобиля, два квадроцикла, кровля здания гаражного комплекса», — говорится в сводке.
Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 55 человек и 19 единиц техники, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.