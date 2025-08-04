Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи задержаны блогеры из Нижнего Тагила за видео на фоне горящей нефтебазы

Сотрудники УВД по Сочи совместно с правоохранителями федеральной территории Сириус задержали троих приезжих из Нижнего Тагила за съемку видеоролика с горящей нефтебазой в Адлерском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В отношении 20-летней девушки, которая вела съемку, составили протокол об административном нарушении за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории с угрозой чрезвычайной ситуации.

В видеообращении, распространенном пресс-службой ГУ МВД Кубани, молодые люди пояснили, что снимали материал для личного пользования и не намеревались никого оскорблять. Одна из участниц призналась, что во время записи они находились в нетрезвом состоянии.

В ролике две девушки и юноша исполняют танец на фоне горящей нефтебазы под композицию рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».