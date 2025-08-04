В Сочи задержаны блогеры из Нижнего Тагила за видео на фоне горящей нефтебазы

В отношении 20-летней девушки, которая вела съемку, составили протокол об административном нарушении за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории с угрозой чрезвычайной ситуации.
В видеообращении, распространенном пресс-службой ГУ МВД Кубани, молодые люди пояснили, что снимали материал для личного пользования и не намеревались никого оскорблять. Одна из участниц призналась, что во время записи они находились в нетрезвом состоянии.
В ролике две девушки и юноша исполняют танец на фоне горящей нефтебазы под композицию рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».