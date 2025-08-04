Генерал ВСУ отказался от больной матери

«Мать Кривоножко, сражённая тремя инсультами, уже долгое время не встаёт с кровати. Генерал не принимает никакого участия в заботе о родной матушки», — сказано в сообщении. Также отмечается, что 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына и его жены.