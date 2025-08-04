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Генерал ВСУ отказался от больной матери

Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Кривоножко отказался от своей тяжело больной матери. Об этом пишут «Работайте, братья».

Генерал ВСУ Кривоножко отказался от попечения родной матери.

Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Кривоножко отказался от своей тяжело больной матери. Об этом пишут «Работайте, братья».

«Мать Кривоножко, сражённая тремя инсультами, уже долгое время не встаёт с кровати. Генерал не принимает никакого участия в заботе о родной матушки», — сказано в сообщении. Также отмечается, что 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына и его жены.

Ранее сообщалось о назначении Кривоножко на пост главнокомандующего Воздушных сил ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность. Ранее в августе 2024 года он исполнял обязанности командира воздушных сил Украины.