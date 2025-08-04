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Уходя от наезда на лося, водитель совершил ДТП на встречной полосе под Докшицами

В Докшицком районе водитель устроил ДТП на встречной полосе, объезжая лося.

Источник: Комсомольская правда

В Докшицком районе водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию, чтобы не столкнуться с лосем. Подробности рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».

Жесткая авария произошла на трассе М-3 в воскресенье, 3 августа. Примерно в 18.50 на 101 километре магистрали произошло жесткое лобовое столкновение. Установлено, что аварию совершил водитель 2002 года рождения, управлявший «Пежо».

Мужчина выехал на встречную полосу, избегая наезда на лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть. В итоге «Пежо» столкнулось со встречным «Мерседесом», за рулем которого был водитель 1993 года рождения.

В ДТП пострадал водитель «Пежо», он госпитализирован.

А в Бресте 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с машиной с проблесковыми маячками.