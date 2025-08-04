Полуголую учительницу арестовали за попытку совращения школьника

В индийском городе Нави-Мумбаи была задержана преподавательница школы, подозреваемая в сексуальных домогательствах к учащемуся. Об этом информирует телеканал NDTV.
Изначально 35-летняя женщина вела переписку с несовершеннолетним учеником в социальных сетях, а впоследствии начала совершать видеовызовы, будучи полуголой. Подобные звонки имели место до того момента, пока подросток не сообщил о них своим родителям.
Отец мальчика обратился в правоохранительные органы с заявлением, указав, что общение с полуобнажённой учительницей негативно отразилось на психическом состоянии ребёнка. В отношении подозреваемой было инициировано уголовное производство.
В настоящее время полиция устанавливает, не подвергались ли домогательствам со стороны этой преподавательницы и другие школьники.
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