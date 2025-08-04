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Самарцы 2 августа заметили в небе над городом подозрительный летающий объект

2 августа около 21:20 жители Самары стали свидетелями необычного явления в небе над городом.

2 августа около 21:20 жители Самары стали свидетелями необычного явления в небе над городом.

В темноте появился летающий объект, напоминающий дрон, с мигающими красными и синими огнями.

Его поведение вызвало недоумение и настороженность у очевидцев.

«Сначала показалось, что это самолёт: летел медленно, направляясь к противоположному берегу, — поделилась рассказом свидетелей ГТРК “Самара “. — Но вдруг резко развернулся и ушёл в другую сторону с высокой скоростью”.

Многие заметили, что траектория и манёвренность объекта нехарактерны для обычных гражданских дронов.

Его движение было плавным, но при этом резким и словно бы целенаправленным. В соцсетях и мессенджерах тут же начались споры: кто-то предположил, что это мог быть беспилотник, возможно, служебный, другие гадали о более необычных версиях.

Официальных комментариев от властей пока не поступало.

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