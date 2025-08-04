Самарцы 2 августа заметили в небе над городом подозрительный летающий объект

2 августа около 21:20 жители Самары стали свидетелями необычного явления в небе над городом.
В темноте появился летающий объект, напоминающий дрон, с мигающими красными и синими огнями.
Его поведение вызвало недоумение и настороженность у очевидцев.
«Сначала показалось, что это самолёт: летел медленно, направляясь к противоположному берегу, — поделилась рассказом свидетелей ГТРК “Самара “. — Но вдруг резко развернулся и ушёл в другую сторону с высокой скоростью”.
Многие заметили, что траектория и манёвренность объекта нехарактерны для обычных гражданских дронов.
Его движение было плавным, но при этом резким и словно бы целенаправленным. В соцсетях и мессенджерах тут же начались споры: кто-то предположил, что это мог быть беспилотник, возможно, служебный, другие гадали о более необычных версиях.
Официальных комментариев от властей пока не поступало.
_ _ _
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.