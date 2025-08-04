На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова поднялся на 6 км

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова, который начал извергаться на Камчатке после нескольких веков покоя, поднялся на высоту шести километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. По данным ученых, шлейф распространяется в юго-восточном направлении.