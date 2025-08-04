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На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова поднялся на 6 км

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова, который начал извергаться на Камчатке после нескольких веков покоя, поднялся на высоту шести километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова, который начал извергаться на Камчатке после нескольких веков покоя, поднялся на высоту шести километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. По данным ученых, шлейф распространяется в юго-восточном направлении.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил ТАСС, что извержение может представлять угрозу для туристов в Долине Гейзеров, если ветер изменит направление.

Расстояние между вулканом и Долиной Гейзеров составляет около 30 км. Озеров также предположил, что повышенная сейсмическая активность в регионе могла стать причиной пробуждения вулкана.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался еще один вулкан.