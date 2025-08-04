На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова поднялся на 6 км

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова, который начал извергаться на Камчатке после нескольких веков покоя, поднялся на высоту шести километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. По данным ученых, шлейф распространяется в юго-восточном направлении.
Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил ТАСС, что извержение может представлять угрозу для туристов в Долине Гейзеров, если ветер изменит направление.
Расстояние между вулканом и Долиной Гейзеров составляет около 30 км. Озеров также предположил, что повышенная сейсмическая активность в регионе могла стать причиной пробуждения вулкана.
Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался еще один вулкан.