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Американский самолет упал в океан и разбился

В американской Северной Каролине рядом с пляжем самолет упал в океан. Об этом пишет WECT.

Недалеко от пирса Оук-Айленд самолет рухнул прямо в океан.

В американской Северной Каролине рядом с пляжем самолет упал в океан. Об этом пишет WECT.

«Небольшой самолет разбился в океане недалеко от пирса Оук-Айленд около 7:30 вечера в субботу. На борту был только лоцман, которому оказали помощь на берегу с травмами, не опасными для жизни», — сказано в сообщении.

Сообщается, что самолет был поднят и отбуксирован на берег. В момент происшествия спасатели находились поблизости на пляже, оперативно провели работы по спасению на воде и быстро эвакуировали пилота. Дальнейшее расследование обстоятельств инцидента передано Федеральному управлению гражданской авиации.