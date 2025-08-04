Литовец пытался ввезти в Беларусь мебель, ткани и плитку, занизив цену в 28 раз

Литовский перевозчик пытался ввезти из Польши в Беларусь мебель, ткани и отделочную плитку, занизив стоимость груза в 28 раз. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
Несоответствия были выявлены в перемещаемом через границу литовским перевозчиком товаре. В грузовике «Вольво» с полуприцепом везли мебель, плитку для отделки, ткани и другие товары.
Однако таможенники в погранпункте «Козловичи» усомнились в стоимости груза. Для оформления были переданы документы, согласно которым стоимость товара составляла всего 30 тысяч белорусских рублей. Но при таможенном осмотре был обнаружен второй комплект документов, в нем уже стоимость товаров составляла около 860 тысяч рублей.
Таким образом, занизив размера уплаты таможенных платежей в 28 раз, литовский перевозчик хотел уменьшить подлежащие уплате таможенные платежи на 88 тысяч рублей.
В отношение литовца начат административный процесс за уклонение от уплаты таможенных платежей (ч.3 ст. 15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозит штраф до 30% от стоимости товара.