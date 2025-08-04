Литовец пытался ввезти в Беларусь мебель, ткани и плитку, занизив цену в 28 раз

Однако таможенники в погранпункте «Козловичи» усомнились в стоимости груза. Для оформления были переданы документы, согласно которым стоимость товара составляла всего 30 тысяч белорусских рублей. Но при таможенном осмотре был обнаружен второй комплект документов, в нем уже стоимость товаров составляла около 860 тысяч рублей.