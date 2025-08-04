На трассе в Башкирии сбили косулю и лося

Минэкологии Башкирии призывает водителей соблюдать особую осторожность на трассах, особенно ночью и в сумерках, учитывая повышение активности диких животных в это время. При любом подобном инциденте аварию необходимо зарегистрировать совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями минэкологии РБ. Необходимо иметь действующий полис ОСАГО, в ином случае автовладельцу придется самостоятельно возмещать убытки. Категорически запрещается приближаться к пострадавшему животному и скрываться с места происшествия. Такие действия могут повлечь административную ответственность. Автомобилистам рекомендуется незамедлительно информировать соответствующие органы обо всех инцидентах с участием диких животных, позвонив по номеру экстренной связи 112 (ЕДДС) или оперативному дежурному минэкологии по телефону 8 (347) 218−04−30 .