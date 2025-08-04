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На трассе в Башкирии сбили косулю и лося

В Абзелиловском районе Башкирии на 255-м и 259-м километрах трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошли аварии с участием диких животных. В результате погибли двухлетние самец косули и самка лося. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии.

Источник: Минэкологии Башкирии

Как сообщили «Башинформу» в ведомстве, материальный ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценивается в 120 тыс. рублей. Легковые автомобили получили повреждения, люди не пострадали.

Минэкологии Башкирии призывает водителей соблюдать особую осторожность на трассах, особенно ночью и в сумерках, учитывая повышение активности диких животных в это время. При любом подобном инциденте аварию необходимо зарегистрировать совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями минэкологии РБ. Необходимо иметь действующий полис ОСАГО, в ином случае автовладельцу придется самостоятельно возмещать убытки. Категорически запрещается приближаться к пострадавшему животному и скрываться с места происшествия. Такие действия могут повлечь административную ответственность. Автомобилистам рекомендуется незамедлительно информировать соответствующие органы обо всех инцидентах с участием диких животных, позвонив по номеру экстренной связи 112 (ЕДДС) или оперативному дежурному минэкологии по телефону 8 (347) 218−04−30.