В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек

Как сообщает ОЖД, водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом в понедельник в 6.11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги при исправно работающей сигнализации.