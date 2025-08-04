В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек

«В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно», — говорится в сообщении.
Как сообщает ОЖД, водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом в понедельник в 6.11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги при исправно работающей сигнализации.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось.
Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, уточнили в ОЖД.