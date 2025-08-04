Под Красноярском женщина обокрала пенсионера, пообещав снять порчу с внука

В Сосновоборске Красноярского края «гадалка» украла у мужчины 15 тысяч рублей, когда «снимала порчу» с его внука. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов — горожанин (1955 года рождения) вышел на улицу, чтобы подкачать колеса на автомобиле, в это время к нему подошла злоумышленница, предложив погадать.
«Когда женщина получила отказ, пошла на хитрость и сказала пенсионеру, что у него есть внук, на котором лежит порча, и если ничего не сделать, то случится беда. Мужчина сначала не поверил, но засомневался. Когда незнакомка попросила мелкую купюру, чтобы избавить ребенка от пакости, он достал 100 рублей. Женщина провела с деньгами какие-то манипуляции и сообщила потерпевшему, что теперь их нужно положить обратно в портмоне. Когда пенсионер раскрыл его, “гадалка” выхватила оттуда три купюры по 5 тысяч рублей и сбежала. Поймать ее мужчине не удалось», — рассказали в МВД.
Правоохранители установили личность «гадалки» и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 34-летняя ранее не судимая женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ), фигурантка признала вину и возместила потерпевшему причиненный ущерб.
К слову, недавно в Красноярском крае украли 700 тонн асфальта, снятого с трассы во время ремонта.