Под Красноярском женщина обокрала пенсионера, пообещав снять порчу с внука

«Когда женщина получила отказ, пошла на хитрость и сказала пенсионеру, что у него есть внук, на котором лежит порча, и если ничего не сделать, то случится беда. Мужчина сначала не поверил, но засомневался. Когда незнакомка попросила мелкую купюру, чтобы избавить ребенка от пакости, он достал 100 рублей. Женщина провела с деньгами какие-то манипуляции и сообщила потерпевшему, что теперь их нужно положить обратно в портмоне. Когда пенсионер раскрыл его, “гадалка” выхватила оттуда три купюры по 5 тысяч рублей и сбежала. Поймать ее мужчине не удалось», — рассказали в МВД.