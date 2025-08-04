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Завершено расследование дела о растлении девочки мужчиной в Лефортово

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в растлении девочки возле дома в столичном районе Лефортово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (“Развратные действия”)», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 15 мая 2025 года возле дома на ул. Энергетическая злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Впоследствии несовершеннолетняя сообщила родителям о случившемся, которые и обратились в правоохранительные органы.

«Следователями столичного СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — подчеркнули в СК.