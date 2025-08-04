Завершено расследование дела о растлении девочки мужчиной в Лефортово

«Следователями столичного СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — подчеркнули в СК.