Завершено расследование дела о растлении девочки мужчиной в Лефортово

«Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (“Развратные действия”)», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, 15 мая 2025 года возле дома на ул. Энергетическая злоумышленник совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Впоследствии несовершеннолетняя сообщила родителям о случившемся, которые и обратились в правоохранительные органы.
«Следователями столичного СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированном ему преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — подчеркнули в СК.