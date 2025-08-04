В Самарской области экологи в 2025-м выписали штрафов на 750 тысяч за полгода

За первые шесть месяцев года экологи Самарской области провели более двух тысяч проверок и выписали штрафов почти на 750 тысяч рублей.
За это время было рассмотрено 267 административных дел по нарушениям в сфере охраны природы, — сообщили в региональном минэкологии.
Основные претензии касались незаконных сбросов мусора, уничтожения зелёных зон и строительства в заповедных местах, нарушений правил обращения с отходами, загрязнения водных объектов, а также сокрытия или искажения экологической информации.
Многие юридические лица не платили вовремя за негативное воздействие на окружающую среду — особенно это касается промышленных предприятий.
Проверки проходили при участии как региональных инспекторов, так и муниципальных органов власти, которым переданы полномочия по региональному экологическому надзору.
Крупные объекты федерального значения, включая промышленные предприятия и особо охраняемые природные территории, находятся под контролем федеральных ведомств.
Тем не менее, на местах усилили контроль: нарушителей не только штрафуют, но и требуют устранить последствия ущерба.
Природу портить в Самарской области становится всё дороже — экологи не шутят.
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