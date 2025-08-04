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Грузовой поезд врезался в туристический автобус: больше 10 пострадавших, один погиб на месте

В Ленобласти поезд столкнулся с туристическим автобусом, погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области произошло столкновение грузового поезда с автобусом, в результате которого, предварительно, пострадали 11 пассажиров автобуса, а один скончался на месте. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Инцидент случился в понедельник, 4 июля, в 06:11 по московскому времени на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. По данным ОЖД, водитель рейсового автобуса выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — пояснили в ведомстве.

Локомотивная бригада поезда, как отмечается, за медицинской помощью не обращалась.

Накануне три человека пострадали в ДТП в Сызранском районе ночью 3 августа. В Самарской области 21-летний водитель не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет.