Грузовой поезд врезался в туристический автобус: больше 10 пострадавших, один погиб на месте

Инцидент случился в понедельник, 4 июля, в 06:11 по московскому времени на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. По данным ОЖД, водитель рейсового автобуса выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.