Грузовой поезд врезался в туристический автобус: больше 10 пострадавших, один погиб на месте

В Ленинградской области произошло столкновение грузового поезда с автобусом, в результате которого, предварительно, пострадали 11 пассажиров автобуса, а один скончался на месте. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Инцидент случился в понедельник, 4 июля, в 06:11 по московскому времени на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. По данным ОЖД, водитель рейсового автобуса выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — пояснили в ведомстве.
Локомотивная бригада поезда, как отмечается, за медицинской помощью не обращалась.
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