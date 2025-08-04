В Башкирии самыми популярными именами остаются Амир и Амина

Реестр ЗАГС обнародовал статистику по именам детей, появившихся на свет в Башкирии с начала года. Данные охватывают период с 1 января по 3 августа 2025 года.
Среди девочек самыми необычными именами стали Алика, Ямина, Олуфта, Аклима и Элай. Мальчиков реже всего называли Зиёвиддин, Абдрахман, Кемран, Егорий и Магар.
Что касается популярных имен, то здесь лидерство удерживают традиционные варианты. Девочек чаще всего называли Амина (233 случая), Амелия (230), София и Ева (по 219), Эмилия (214). У мальчиков пальму первенства получили Амир (311), Эмир (229), Тимур (210), Марк (201) и Мирон (197).
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