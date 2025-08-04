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Красноярец задержан за незаконный ввоз японских иномарок в Хакасию

Стало известно, что сотрудники красноярской таможни раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей29-летний житель Красноярска ввозил иномарки из Японии в разобранном виде.

Стало известно, что сотрудники красноярской таможни раскрыли схему незаконного ввоза автомобилей.

29-летний житель Красноярска ввозил иномарки из Японии в разобранном виде. После этого он совместно с сообщниками собирал автомобили в России, легализовывал их с помощью поддельных документов и продавал в Хакасии.

В результате его действий были ввезены четыре автомобиля, что привело к недоплате в федеральный бюджет в размере 3,9 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Ранее рассказывали, что иностранец задержан за попытку незаконного вывоза золота из Красноярска.