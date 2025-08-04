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В Самарской области женщину обманули на 200 тысяч при покупке щенка в интернете

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества.

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества. Пожилая женщина перевела 200 тысяч рублей за несуществующего щенка, найденного на сайте объявлений.

Жертва откликнулась на объявление с «выгодной ценой». Продавец прислал фотографии, рассказал о животном и убедил в срочности оплаты. Деньги были переведены через QR-код на неизвестный счёт.

Щенка так и не доставили, а «продавец» перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию. Сейчас по факту мошенничества ведётся расследование.

Ранее глава СК России поручил изъять материалы дела о драке в Сызрани.

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