Самолет рухнул в море неподалеку от пляжа, пилоту удалось выжить

В ходе полета на борту произошел отказ техники, вынудивший пилота совершить аварийную посадку на воду возле острова Оук. Первоначально очевидцы предположили, что это гидроплан, но, по их описанию, «он как будто приземлялся, а потом рухнул и накренился».