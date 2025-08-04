Самолет рухнул в море неподалеку от пляжа, пилоту удалось выжить

Легкомоторный самолет разбился в акватории близ пляжа в Северной Каролине (США). Свидетели зафиксировали на камеру момент падения воздушного судна в прибрежные воды.
В ходе полета на борту произошел отказ техники, вынудивший пилота совершить аварийную посадку на воду возле острова Оук. Первоначально очевидцы предположили, что это гидроплан, но, по их описанию, «он как будто приземлялся, а потом рухнул и накренился».
От удара о водную поверхность пилот оказался выброшен из кабины. На помощь пострадавшему оперативно прибыли спасатели местной службы, передает Telegram-канал Shot.
Специалисты экстренных служб своевременно эвакуировали пострадавшего мужчину на берег. Впоследствии пилота со ссадинами и ушибами направили в медицинское учреждение.
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