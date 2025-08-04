Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Авиакатастрофа произошла 23 октября 2022 года в частном секторе Иркутска. Истребитель Су-30 рухнул на жилой район, вызвав пожар на площади 200 кв. м и повредив одноэтажный двухквартирный дом. Оба пилота погибли, но среди местных жителей жертв удалось избежать. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.