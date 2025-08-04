Под Волгоградом остановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА: что известно об атаке ВСУ на регион

Ночью дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область.
Ночью 4 августа системы ПВО успешно отразили масштабную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. По информации губернатора Андрея Бочарова, среди населения пострадавших нет.
В результате происшествия в области были зафиксированы возгорания сухой растительности и пожар в техническом здании на железнодорожной станции Арчеда. Что известно о ночной атаке ВСУ на Волгоградскую область — в материале URA.RU.
Ночные взрывы.
Жители сообщали о нескольких взрывахФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В ночь на 4 августа в населенных пунктах Михайловка и Фролово Волгоградской области жители сообщили о звуках взрывов. По данным местных, над городами работали средства ПВО. Как рассказали очевидцы telegram-каналу Shot, в регионе последовала серия из пяти-семи взрывов. Кроме того, в аэропортах Волгограда и Тамбова был введен план «Ковер», предположительно в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве. Позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что сила ПВО ночью успешно отразили атаку украинских дронов в области. По информации Минобороны России, в Волгоградской области было сбито шесть БПЛА.
Повреждения.
В регионе зафиксированы незначительные повреждения, никто не пострадалФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Иловлинском районе региона вследствие падения обломков беспилотника была нарушена работа линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении рабочего поселка Иловля и прилегающих населенных пунктов. Бригады энергетиков приступили к восстановительным работам для обеспечения стабильной подачи электроэнергии. Кроме того, на территории района были зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно устранили силы пожарных подразделений. В городе Фролово обломки упали недалеко от железнодорожной станции Арчеда. В результате инцидента никто не пострадал, однако остановили движение поездов.
Остановлены поезда.
В регионе приостановили движение поездовФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Как рассказали пресс-службе Приволжской железной дороги, железнодорожное сообщение приостановили после того, как на пути упали фрагменты беспилотника, сбитого в ходе атаки со стороны Украины. В связи с этим событием фиксировались задержки ряда пассажирских поездов: № 2 сообщением Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский курорт, а также пригородного состава № 6818 Алексиково — Арчеда. Максимальное время ожидания составляло полтора часа. Для устранения последствий на месте работал оперативный штаб железнодорожников, который предпринимал меры по минимизации задержек и информировал пассажиров о текущей ситуации посредством SMS-оповещений.