Под Волгоградом остановлено движение поездов из-за падения обломков БПЛА: что известно об атаке ВСУ на регион

В ночь на 4 августа в населенных пунктах Михайловка и Фролово Волгоградской области жители сообщили о звуках взрывов. По данным местных, над городами работали средства ПВО. Как рассказали очевидцы telegram-каналу Shot, в регионе последовала серия из пяти-семи взрывов. Кроме того, в аэропортах Волгограда и Тамбова был введен план «Ковер», предположительно в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве. Позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что сила ПВО ночью успешно отразили атаку украинских дронов в области. По информации Минобороны России, в Волгоградской области было сбито шесть БПЛА.