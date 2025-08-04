В России массово объявили ракетную опасность

В Севастополе, Краснодарском крае, Курской и Белгородской областях объявлена тревога.
В Севастополе (Крым) объявили воздушную тревогу. Также ракетная опасность действует на территории Белгородской и Курской областей и в Краснодарском крае на черноморском побережье. Об этом сообщили власти регионов и сервисы по оповещению об угрозе в небе.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Глава Белгородской области сообщил в telegram-канале о ракетной опасности в регионе и посоветовал людям спуститься в подвалы до отбоя сигнала. МЧС Курской области разослало сообщения о ракетной опасности, оно есть и в telegram-канале. Сервис по отслеживанию воздушной угрозы «Радар по всей России» объявил о ракетной опасности в Краснодарском крае.
Развожаев опубликовал список действий при воздушной тревоге. Жители должны плотно закрыть окна и более к ним не подходить, перекрыть газ, воду и отключить электричество. После этого следует укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от всех окон. В том случае, если человек знает о местонахождении ближайшего укрытия, ему необходимо выполнить все те же действия, кроме последнего, а также взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и добраться до безопасного места, не используя лифт, предупредив соседей об угрозе и оказав помощь тем, кому она необходима.