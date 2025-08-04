Сдала в багаж: арестована перевозившая двухлетнюю девочку в чемодане молодая женщина

Женщину арестовали после того, как она, как сообщается, путешествовала с двухлетним ребенком в чемодане по Новой Зеландии. В понедельник 27-летняя женщина предстала перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком и безнадзорности после того, как водитель автобуса заметил движение в багаже.