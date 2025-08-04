Сдала в багаж: арестована перевозившая двухлетнюю девочку в чемодане молодая женщина

Женщину арестовали после того, как она, как сообщается, путешествовала с двухлетним ребенком в чемодане по Новой Зеландии. В понедельник 27-летняя женщина предстала перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком и безнадзорности после того, как водитель автобуса заметил движение в багаже.
Женщина из Новой Зеландии предстала перед судом по обвинению в пренебрежительном отношении к ребенку после того, как водитель автобуса обнаружил малыша, спрятанного в чемодане в багажном отделении, пишет The Guardian.
Полиция была вызвана на автобусную станцию в Кайваке, что в 60 милях (100 км) к северу от Окленда, после того, как водитель автобуса забеспокоился о перемещении в багаже во время запланированной остановки.
«Когда водитель открыл чемодан, там обнаружили двухлетнюю девочку, — сказал инспектор Саймон Харрисон. — Сообщалось, что девочке было очень жарко, но в остальном она выглядела невредимой».
Багаж хранился под пассажирами автобуса, в отдельном отсеке.
По словам Харрисона, девочка была отправлена в больницу, где проходила тщательное медицинское обследование. Он добавил, что водитель предотвратил «гораздо худший исход».
«Мы хотели бы выразить признательность водителю автобуса, который заметил, что что-то не так, и немедленно принял меры», — сказал инспектор Харрисон.
Как пишет The Guardian, 27-летняя женщина предстала перед окружным судом Норт-Шора в понедельник днем после того, как ей было предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком и безнадзорности по отношению к нему.
В судебных документах утверждается, что женщина ехала из Вангареи в Окленд на автобусе и поместила ребенка в закрытом чемодане в багажное отделение автобуса, сообщило местное новостное издание Stuff.
Министерство по делам детей Новой Зеландии было уведомлено об этом инциденте.
В заявлении для The Guardian автобусная компания Intercity заявила, что ей известно об инциденте с участием пассажира на одном из ее рейсов.
«Для реагирования была вызвана полиция, и сейчас они расследуют это дело. Во время инцидента никто не пострадал, и обслуживание возобновилось», — сказал представитель.
Поскольку в настоящее время ведется активное полицейское расследование, компания не смогла прокомментировать дальнейшие события.