В Сети появились кадры с места столкновения автобуса и грузового поезда в Ленобласти, которое произошло в понедельник, 4 августа.
Авария произошла на перегоне «Олонец-Лодейное»: водитель автобуса выехал на пути перед поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но поезд все равно не успел остановиться. Кадры с места происшествия публикует Ura.ru.
Авария произошла утром 4 августа. В результате столкновения погиб один человек, еще 11 пострадали. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась.
Трактор столкнулся на переезде с пассажирским поездом в Брестской области в Белоруссии. При этом светофор работал исправно, как и звуковой сигнал. В поезде находился 151 человек, никто из них не пострадал.