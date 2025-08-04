В Уфе разыскивают мужчину, избившего ребенка палкой

Во дворе дома № 172 на улице Кольцевой в Уфе ребенок стал жертвой нападения неизвестного. Камера домофона зафиксировала момент избиения: мужчина, гулявший с коляской, внезапно бросился за проходившим мимо мальчиком. Сначала незнакомец пнул ребенка ногой, сбив его на землю, а затем несколько раз ударил палкой. Только вмешательство подбежавшей женщины остановило избиение. После этого мужчина спокойно вернулся к коляске и ушел. Мотивы его действий остаются неясными.