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В Уфе разыскивают мужчину, избившего ребенка палкой

В Уфе полиция ищет мужчину, избившего палкой ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Во дворе дома № 172 на улице Кольцевой в Уфе ребенок стал жертвой нападения неизвестного. Камера домофона зафиксировала момент избиения: мужчина, гулявший с коляской, внезапно бросился за проходившим мимо мальчиком. Сначала незнакомец пнул ребенка ногой, сбив его на землю, а затем несколько раз ударил палкой. Только вмешательство подбежавшей женщины остановило избиение. После этого мужчина спокойно вернулся к коляске и ушел. Мотивы его действий остаются неясными.

В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что происшествие зарегистрировано во втором отделе полиции. Сейчас сотрудники устанавливают личность человека, запечатленного на видео.

— По итогам проверки будет принято соответствующее решение, — пояснили в ведомстве.

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