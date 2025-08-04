Столкновение поезда с туристическим автобусом в Ленобласти стало уголовным делом

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в седьмом часу утра на 254-м км по Мурманскому шоссе, когда автобус с туристами выехал на переезд на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Предварительно, водитель не успел завершить манёвр, и в заднюю часть автобуса врезался грузовой поезд.
Автобус вёз туристов в монастырь Александра Свирского. По информации «Фонтанки», он выехал из города Тутаев Ярославской области. Петербуржцев и жителей Ленобласти в салоне не было.
По данным полиции, погиб один пассажир, ещё не менее 12 получили различные травмы.
В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что пострадало 16 человек. Состояние семерых из них оценивают как тяжёлое.
Все обстоятельства аварии выясняют также Северо-Западная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.