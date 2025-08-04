Столкновение поезда с туристическим автобусом в Ленобласти стало уголовным делом

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в седьмом часу утра на 254-м км по Мурманскому шоссе, когда автобус с туристами выехал на переезд на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Предварительно, водитель не успел завершить манёвр, и в заднюю часть автобуса врезался грузовой поезд.