Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столкновение поезда с туристическим автобусом в Ленобласти стало уголовным делом

Полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения после смертельной аварии на железнодорожных путях в Лодейнопольском районе Ленобласти. Под грузовой поезд попали путешественники из Поволжья.

6фотографий

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в седьмом часу утра на 254-м км по Мурманскому шоссе, когда автобус с туристами выехал на переезд на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Предварительно, водитель не успел завершить манёвр, и в заднюю часть автобуса врезался грузовой поезд.

Автобус вёз туристов в монастырь Александра Свирского. По информации «Фонтанки», он выехал из города Тутаев Ярославской области. Петербуржцев и жителей Ленобласти в салоне не было.

По данным полиции, погиб один пассажир, ещё не менее 12 получили различные травмы.

В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что пострадало 16 человек. Состояние семерых из них оценивают как тяжёлое.

Все обстоятельства аварии выясняют также Северо-Западная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.