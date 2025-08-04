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МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины

Экс-чиновники разыскивается по статье УК.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, размещенной на сайте МВД России, бывшие министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк, объявлены в розыск.

Основанием для розыска указано наличие уголовных статей, однако конкретные статьи, по которым ведется розыск, не приводятся.

В феврале прошлого года российские следственные органы заочно обвинили Коваля и Гелетея в организации военной агрессии против населения Донбасса в 2014 году, когда те занимали посты министров обороны Украины.