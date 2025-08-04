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На станции Инема произошло столкновение туристического автобуса с грузовым поездом: видео

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение туристического автобуса с грузовым поездом. На место происшествия прибыл Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов для выяснения деталей случившегося. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Северо-Западная транспортная прокуратура также проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и гарантии прав пассажиров.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение туристического автобуса с грузовым поездом. На место происшествия прибыл Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов для выяснения деталей случившегося. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Северо-Западная транспортная прокуратура также проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и гарантии прав пассажиров.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура.