На станции Инема произошло столкновение туристического автобуса с грузовым поездом: видео

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, 4 августа 2025 года на регулируемом переезде станции Инема произошло столкновение туристического автобуса с грузовым поездом. На место происшествия прибыл Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов для выяснения деталей случившегося. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Северо-Западная транспортная прокуратура также проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и гарантии прав пассажиров.