В Самарской области четырех человек спасли после опрокидывания лодки 3 августа

В воскресенье, 3 августа, в Самарской области на реке Кривуша около спасательной станции перевернулась лодка и в воде оказались четыре человека. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.
«В 17:00 спасатели отправились на выручку отдыхающим. Четыре человека в результате опрокидывания лодки были приняты на борт спасательного катера и доставлены на берег», — рассказали в пресс-службе.
В 17:15 спасенных высадили, медицинская помощь им не потребовалась. А аварийное судно отбуксировали с места происшествия к берегу.
Всего с начала купального сезона в Самарской области произошло 35 происшествий на воде. Погибли 24 человека, в числе которых трое детей. Напомним, 27 июля 47-летний мужчина утонул в Падовском карьере.