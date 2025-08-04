МВД России объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины

Среди объявленных в розыск значатся бывшие руководители украинского оборонного ведомства, занимавшие пост после событий 2014 года: исполнявший обязанности министра Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточках каждого из них.
Конкретные статьи, по которым возбуждено уголовное преследование, в открытых источниках не уточняются.
А в марте текущего года в федеральный розыск был объявлен нынешний начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В карточке военачальника 1980 года рождения также содержится формулировка о розыске по статье Уголовного кодекса без указания конкретной нормы.