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МВД России объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины

Российское МВД объявило в розыск четырёх бывших министров обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

Источник: Life.ru

Среди объявленных в розыск значатся бывшие руководители украинского оборонного ведомства, занимавшие пост после событий 2014 года: исполнявший обязанности министра Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточках каждого из них.

Конкретные статьи, по которым возбуждено уголовное преследование, в открытых источниках не уточняются.

А в марте текущего года в федеральный розыск был объявлен нынешний начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В карточке военачальника 1980 года рождения также содержится формулировка о розыске по статье Уголовного кодекса без указания конкретной нормы.