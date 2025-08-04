Поезд снес автобус с людьми в Ленобласти, есть погибший: что известно к этому часу. Фото, видео

В аварии погиб один человек, еще 16 пассажиров автобуса получили травмы. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области. Семь из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады оказывают необходимую помощь и осуществляют транспортировку раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Кроме того, для эвакуации наиболее тяжелых пациентов в Ленинградскую областную клиническую больницу привлечены вертолеты санитарной авиации.