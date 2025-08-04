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Выросло число пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти

В Ленинградской области выросло количество пострадавших в результате столкновения автобуса и грузового поезда.

В Ленинградской области выросло количество пострадавших в результате столкновения автобуса и грузового поезда. Теперь известно о 16 пострадавших и одном погибшем, сообщает администрация региона.

«В результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали», — говорится в официальном сообщении.

Состояние семи пострадавших оценивают как тяжелое. Изначально сообщалось об одном погибшем и 11 раненых.

Напомним, 4 августа на регулируемом переезде станции Инема в Ленинградской области произошло столкновение автобуса, в котором ехали туристы, и грузового железнодорожного состава.