В Екатеринбурге трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

В Екатеринбурге вечером 2 августа из окна шестого этажа дома на улице Пехотинцев выпал трехлетний мальчик. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД России по городу Екатеринбургу.
По предварительным данным, ребенок выпал из-за недосмотра взрослых. Окно в квартире было открыто.
Мальчик госпитализирован.
— В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев, — уточнили в УМВД по Екатеринбурге.
Отец ребенка привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.