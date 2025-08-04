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В Екатеринбурге трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

Трехлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге из-за недосмотра взрослых.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вечером 2 августа из окна шестого этажа дома на улице Пехотинцев выпал трехлетний мальчик. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД России по городу Екатеринбургу.

По предварительным данным, ребенок выпал из-за недосмотра взрослых. Окно в квартире было открыто.

Мальчик госпитализирован.

— В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев, — уточнили в УМВД по Екатеринбурге.

Отец ребенка привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.