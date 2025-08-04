«Термальная аномалия»: что происходит на Камчатке, где начали просыпаться вулканы

Сильнейшее за последние 73 года землетрясение спровоцировало волну цунами в нескольких странах и стало причиной извержения вулканов на Камчатке. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в северо-западной части Тихого океана. Магнитуда составила 8,7 балла по шкале Рихтера. Волны цунами высотой до трех метров были отмечены на побережьях Японии, Филиппин и западного побережья США. Российские регионы Дальнего Востока также ощутили последствия: жители Приморья и Сахалина сообщили о сильной сейсмической активности.