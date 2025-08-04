Что известно о столкновении автобуса с туристами с поездом в Ленобласти

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом.
- Столкновение произошло в 06:11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.
- По данным ОЖД, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.
- Как уточнили в полиции, в автобусе находились паломники, которые ехали в монастырь Александра Свирского.
Погибшие и пострадавшие
- В пресс-службе ОЖД сообщили о 2 погибших и 10 пострадавших.
- По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек и не менее пяти пострадали.
- Позже в пресс-службе администрации региона сообщил об 1 погибшем и 16 пострадавших.