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Что известно о столкновении автобуса с туристами с поездом в Ленобласти

Автобус с туристами и грузовой поезд столкнулись в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом.
  • Столкновение произошло в 06:11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.
  • По данным ОЖД, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.
  • Как уточнили в полиции, в автобусе находились паломники, которые ехали в монастырь Александра Свирского.

Погибшие и пострадавшие

  • В пресс-службе ОЖД сообщили о 2 погибших и 10 пострадавших.
  • По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек и не менее пяти пострадали.
  • Позже в пресс-службе администрации региона сообщил об 1 погибшем и 16 пострадавших.