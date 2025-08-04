Euroactiv: в ЕС пришли в ужас от нового плана Трампа по финансированию Украины

Ранее Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о новом формате помощи Украине: последний будет закупать у Вашингтона вооружение и потом передавать его Киеву. Сами же США не будут финансировать эту помощь. Германия согласилась передать Украине две системы Patriot только при условии быстрых поставок от Штатов. Ряд европейских стран — Франция, Италия, Чехия и Венгрия — вовсе отказались участвовать в инициативе по передаче зениток Украине.