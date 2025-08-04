Euroactiv: в ЕС пришли в ужас от нового плана Трампа по финансированию Украины

Евросоюз боится удара, который может нанести ему помощь Украине.
Европейские страны боятся возможного ослабления собственной противовоздушной обороны из-за передачи зенитных ракетных комплексов Patriot Украине согласно плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает новостной сайт Евросоюза со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
«Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и (у европейских стран, — прим. URA.RU) есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп», — пишет Euractiv. По словам собеседника издания, ЕС было бы «страшно» отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева.
При этом поставки новых комплексов Patriot из США в Европу могут занять около семи лет. Такую оценку высказал верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье.
Ранее Трамп заявил, что Штаты и Евросоюз договорились о новом формате помощи Украине: последний будет закупать у Вашингтона вооружение и потом передавать его Киеву. Сами же США не будут финансировать эту помощь. Германия согласилась передать Украине две системы Patriot только при условии быстрых поставок от Штатов. Ряд европейских стран — Франция, Италия, Чехия и Венгрия — вовсе отказались участвовать в инициативе по передаче зениток Украине.
В Москве неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений затягивают урегулирование конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законная цель. В Кремле также отмечали, что «накачивание» Украины оружием негативно влияет на перспективы переговоров.