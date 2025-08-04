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В Омске мошенники обманули пенсионера на 1,5 миллиона рублей под видом инвестиций

Пенсионер оформил на себя 4 кредита, чтобы заработать на липовых инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сотрудники полиции расследуют очередной случай мошенничества, жертвой которого стал 64-летний житель Ленинского округа. Мужчина лишился крупной суммы денег, поверив аферистам, представившимся сотрудниками инвестиционной компании.

По словам потерпевшего, в конце июня он получил сообщение в мессенджере от якобы знакомого, который предложил заработать на инвестициях. Пенсионер связался с менеджером компании, который отправил ему ссылку для регистрации на специальной платформе. Следуя инструкциям злоумышленников, мужчина установил приложение для международных переводов и указал свои паспортные данные. После этого он перевел первые 100 тысяч рублей.

Пенсионер оформил четыре кредита на общую сумму 1,465 миллиона рублей и отправил все средства на счета мошенников. Однако обещанные дивиденды так и не поступили. Ставки оказались слишком высокими — мужчина решил проверить информацию о компании в Интернете и обнаружил, что ее деятельность является мошеннической.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личности подозреваемых. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сотрудники полиции напоминают гражданам:

— Будьте бдительны, если вам предлагают быстрый заработок через мессенджеры, социальные сети или телефон. Надежные организации не используют такие методы привлечения клиентов.

— Перед совершением любых действий узнайте точное название компании и запросите государственную лицензию. Ее подлинность можно проверить на сайте Центробанка России.

— Всегда изучайте отзывы о компании в Интернете.

— Если у вас нет опыта в сфере инвестиций, обратитесь за консультацией к лицензированным специалистам.

Ранее мы писали, что в Омской области старушка предстала перед судом за 17 эпизодов мошенничества.