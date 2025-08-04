В Омске мошенники обманули пенсионера на 1,5 миллиона рублей под видом инвестиций

По словам потерпевшего, в конце июня он получил сообщение в мессенджере от якобы знакомого, который предложил заработать на инвестициях. Пенсионер связался с менеджером компании, который отправил ему ссылку для регистрации на специальной платформе. Следуя инструкциям злоумышленников, мужчина установил приложение для международных переводов и указал свои паспортные данные. После этого он перевел первые 100 тысяч рублей.