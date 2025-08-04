Количество пострадавших при ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 16

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде Инема в Ленобласти. При этом уточнялось, что схода подвижного состава не произошло, а локомотивная бригада не пострадала и не обращалась за медицинской помощью.