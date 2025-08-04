Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество пострадавших при ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 16

Число пострадавших в аварии с участием туристического автобуса и грузового поезда на переезде в Лодейнопольском районе Ленобласти возросло до 16. Об этом сообщили в региональной администрации.

Источник: Life.ru

Число пострадавших после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти выросло до 16. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.

«7 человек находятся в тяжёлом состоянии. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. Вертолёты санавиации задействованы в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Авария произошла на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе. Туристический автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с товарным составом. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде Инема в Ленобласти. При этом уточнялось, что схода подвижного состава не произошло, а локомотивная бригада не пострадала и не обращалась за медицинской помощью.