Скончался советский режиссер Эльдар Шенгелая

Эльдар Шенгелая снимал фильмы с конца 1950-х годов. Он прославился картинами «Белый караван», «Необыкновенная выставка» и «Чудаки». Его работы получили признание не только в СССР, но и за рубежом. За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.