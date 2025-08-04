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14-летнего воронежца ударило током на крыше грузового поезда

Пострадавшего доставили в больницу с ожогами.

Источник: Комсомольская правда

31 июля на станции Колодезная в Каширском районе 14-летний паренек забрался на крышу вагона грузового поезда. Об этом сообщает Воронежский следственный отдел на транспорте СКР.

Во время движения поезда подростка ударило током, его с ожогами увезли в больницу. Возбуждено административное дело по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Нарушителю грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.

После изучения места происшествия следователь назначил ряд экспертиз.