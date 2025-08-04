14-летнего воронежца ударило током на крыше грузового поезда

Во время движения поезда подростка ударило током, его с ожогами увезли в больницу. Возбуждено административное дело по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Нарушителю грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.