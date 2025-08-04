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Внуково заявил, что Turkish Airlines не загрузила 42 багажа пассажиров из Антальи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Аэропорт Внуково предупредил пассажиров рейсов авиакомпании Turkish Airlines TK-3038 и TK-3002, вылетевших из Антальи, что авиакомпания не загрузила на рейс 13 и 29 мест багажа соответственно. Об этом сообщил аэропорт в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО) 04.08.2025 00:38 [мск]) — 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49 [мск]). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10 [мск]) — 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15 [мск])», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом, а в аэропорту организуют выдачу багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте. «В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте. Авиакомпания приносит искренние извинения за доставленные неудобства», — добавили во Внуково.