Один человек погиб и 16 пострадали при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти: фоторепортаж

4 августа 2025 года на железнодорожном переезде станции Инема произошла авария — туристический автобус столкнулся с грузовым составом. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для их транспортировки в Ленинградскую областную клиническую больницу задействованы вертолеты санитарной авиации, сообщили в комитете по здравоохранению. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда автобус пересекал нерегулируемый переезд, и состав ударил его в заднюю часть.