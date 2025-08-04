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Один человек погиб и 16 пострадали при столкновении поезда и автобуса в Ленобласти: фоторепортаж

4 августа 2025 года на железнодорожном переезде станции Инема произошла авария — туристический автобус столкнулся с грузовым составом. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для их транспортировки в Ленинградскую областную клиническую больницу задействованы вертолеты санитарной авиации, сообщили в комитете по здравоохранению. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда автобус пересекал нерегулируемый переезд, и состав ударил его в заднюю часть.

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4 августа 2025 года на железнодорожном переезде станции Инема произошла авария — туристический автобус столкнулся с грузовым составом.

Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для их транспортировки в Ленинградскую областную клиническую больницу задействованы вертолеты санитарной авиации, сообщили в комитете по здравоохранению.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда автобус пересекал нерегулируемый переезд, и состав ударил его в заднюю часть.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.