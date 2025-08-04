Сотрудники ГАИ со стрельбой остановили иномарку с 17-летним беглецом

Ночью вблизи зоны отдыха «Клецкий пруд» внимание экипажа ГАИ привлекла Audi. Водителю подали сигнал об остановке, который он проигнорировал. Началось преследование.
После этого, отмечено там, нарушитель увеличил скорость, выезжал на встречную полосу, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.
На неоднократные законные требования сотрудников не реагировал. Для остановки автомобиля было принято решение использовать табельное оружие. Прицельные выстрелы по иномарке остановили беглеца. Им оказался бесправник: 17-летний житель Ляховичского района.
На молодого человека, добавили в ведомстве, составлено шесть административных материалов — документы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, а автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.
В МВД подчеркнули — управлять транспортным средством без водительского удостоверения запрещено.
Там также призвали родителей исключить беспрепятственный доступ несовершеннолетних к ключам от авто.