Сотрудники ГАИ со стрельбой остановили иномарку с 17-летним беглецом

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения — на этот раз погоня произошла вблизи Клецка (Минская область), возле одной из зон отдыха, а беглецом оказался 17-летний бесправник.