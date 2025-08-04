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В Северной Каролине самолёт рухнул в море рядом с пляжем

Пилота упавшего в США легкомоторного самолета удалось спасти.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Каролине в США неподалеку от пляжа произошло крушение легкомоторного самолета. Очевидцы сняли на видео падение летательного аппарата в воду вблизи береговой линии.

Причиной инцидента стали технические неполадки, возникшие в полете. Пилот принял решение совершить аварийную посадку на воду у острова Оук.

Очевидцы сперва предположили, что это гидросамолет. По их словам, воздушное судно «как будто пыталось сесть на воду», но затем внезапно рухнуло и накренилось.

После удара о воду пилота выбросило из кабины. Спасатели оказали ему помощь и доставили на берег. Мужчину госпитализировали с незначительными травмами.

Ранее сообщалось, что ВВС США подняли истребители для перехвата самолёта над гольф-клубом американского лидера Дональда Трампа.

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