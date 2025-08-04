Группа AY YOLA представит Башкирию на «Интервидении»

Набирающая популярность башкирская группа AY YOLA стала официальным послом международного конкурса «Интервидение», разделив эту миссию с Димой Биланом и Клавой Кокой. Как сообщили музыканты в своих соцсетях, это событие открывает новые возможности для продвижения башкирской культуры на мировой сцене.
— Для нас это не просто почетное звание, а закономерное продолжение творческого пути. Мы всегда стремились объединять эпохи и культуры через музыку. В наших композициях древний эпос «Урал-Батыр» обретает современное звучание. Участие в «Интервидении» — это встреча родственных душ, — поделились артисты.
Исторический конкурс «Интервидение», созданный в советские годы Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT), возрождается по инициативе президента России. Мероприятие состоится 20 сентября в Москве, ожидается участие представителей около 20 стран, включая всех участников БРИКС.
Российскую Федерацию на конкурсе представит певец Shaman, а в состав жюри войдет народный артист России Игорь Матвиенко.
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