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Группа AY YOLA представит Башкирию на «Интервидении»

Башкирская группа AY YOLA выступит на «Интервидении».

Источник: Комсомольская правда

Набирающая популярность башкирская группа AY YOLA стала официальным послом международного конкурса «Интервидение», разделив эту миссию с Димой Биланом и Клавой Кокой. Как сообщили музыканты в своих соцсетях, это событие открывает новые возможности для продвижения башкирской культуры на мировой сцене.

— Для нас это не просто почетное звание, а закономерное продолжение творческого пути. Мы всегда стремились объединять эпохи и культуры через музыку. В наших композициях древний эпос «Урал-Батыр» обретает современное звучание. Участие в «Интервидении» — это встреча родственных душ, — поделились артисты.

Исторический конкурс «Интервидение», созданный в советские годы Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT), возрождается по инициативе президента России. Мероприятие состоится 20 сентября в Москве, ожидается участие представителей около 20 стран, включая всех участников БРИКС.

Российскую Федерацию на конкурсе представит певец Shaman, а в состав жюри войдет народный артист России Игорь Матвиенко.

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