Группа AY YOLA представит Башкирию на «Интервидении»

— Для нас это не просто почетное звание, а закономерное продолжение творческого пути. Мы всегда стремились объединять эпохи и культуры через музыку. В наших композициях древний эпос «Урал-Батыр» обретает современное звучание. Участие в «Интервидении» — это встреча родственных душ, — поделились артисты.