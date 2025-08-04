ВСУ потеряли важный укрепрайон под Покровском

Ранее российские подразделения взяли Димитров в огневой мешок после завершения зачистки так называемого «кармана» между Миролюбовкой и Малиновкой. Благодаря этому удалось выровнять линию фронта на красноармейском направлении. Об этом пишет RT. Димитров находится рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск).