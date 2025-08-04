Украинские бойцы потеряли важный для обороны Димитрова объект.
Российские военные установили полный контроль над горно-обогатительной фабрикой, расположенной к востоку от города Димитрова (украинское название — Мирноград, ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив что это предприятие являлось важным укрепрайоном для украинских сил.
«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — заявил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.
Ранее российские подразделения взяли Димитров в огневой мешок после завершения зачистки так называемого «кармана» между Миролюбовкой и Малиновкой. Благодаря этому удалось выровнять линию фронта на красноармейском направлении. Об этом пишет RT. Димитров находится рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск).