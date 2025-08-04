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ВСУ потеряли важный укрепрайон под Покровском

Российские военные установили полный контроль над горно-обогатительной фабрикой, расположенной к востоку от города Димитрова (украинское название — Мирноград, ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив что это предприятие являлось важным укрепрайоном для украинских сил.

Украинские бойцы потеряли важный для обороны Димитрова объект.

Российские военные установили полный контроль над горно-обогатительной фабрикой, расположенной к востоку от города Димитрова (украинское название — Мирноград, ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив что это предприятие являлось важным укрепрайоном для украинских сил.

«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — заявил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.

Ранее российские подразделения взяли Димитров в огневой мешок после завершения зачистки так называемого «кармана» между Миролюбовкой и Малиновкой. Благодаря этому удалось выровнять линию фронта на красноармейском направлении. Об этом пишет RT. Димитров находится рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск).