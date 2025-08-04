Более 140 мигрантов погибли в результате крушения перевернувшегося судна

По данным МОМ, за последние месяцы сотни людей погибли или пропали без вести в результате кораблекрушений у берегов Йемена, в том числе в марте, когда погибли два мигранта и еще 186 пропали без вести после того, как четыре лодки перевернулись у берегов Йемена и Джибути.