Более 140 мигрантов погибли в результате крушения перевернувшегося судна

Более 140 мигрантов, предположительно, погибли в результате крушения судна у берегов Йемена. В результате кораблекрушения в Аденском заливе со 154 эфиопами на борту выжили только 12 человек, остальные пропали без вести и предположительно погибли, сообщает агентство ООН.
У берегов Йемена перевернулась лодка, в результате чего 68 африканских мигрантов погибли и еще 74 пропали без вести, сообщило миграционное агентство ООН.
Как отмечает Associated Press, это было последнее кораблекрушение в серии кораблекрушений у берегов Йемена, в результате которых погибли сотни людей, спасавшихся от конфликта и нищеты в надежде добраться до богатых арабских стран Персидского залива.
Судно, на борту которого находились 154 мигранта из Эфиопии, затонуло в Аденском заливе у берегов южной йеменской провинции Абьян рано утром в воскресенье, сообщил глава Международной организации по миграции (МОМ) в Йемене. Абдусаттор Эсоев сообщил, что тела 54 человек выбросило на берег в районе Ханфар, еще 14 были найдены мертвыми и доставлены в больничный морг в Зинджибаре, столице провинции Абьян на южном побережье Йемена.
По словам представителя Международной организации по миграции, только 12 человек выжили после кораблекрушения, а остальные пропали без вести и считаются погибшими.
Управление безопасности провинции Абьян сообщило о масштабной поисково-спасательной операции, учитывая большое количество погибших и пропавших без вести мигрантов. В заявлении управления говорится, что многие тела были найдены разбросанными по обширной территории побережья.
Несмотря на более чем десятилетнюю гражданскую войну, Йемен является основным маршрутом для людей из Восточной Африки и с Африканского Рога, пытающихся добраться до арабских стран Персидского залива в поисках работы, напоминает Associated Press. Контрабандисты переправляют мигрантов через Красное море или Аденский залив на часто опасных, переполненных лодках.
По данным МОМ, за последние месяцы сотни людей погибли или пропали без вести в результате кораблекрушений у берегов Йемена, в том числе в марте, когда погибли два мигранта и еще 186 пропали без вести после того, как четыре лодки перевернулись у берегов Йемена и Джибути.
Согласно мартовскому отчету МОМ, в 2024 году в Йемен прибыло более 60 000 мигрантов по сравнению с 97 200 в 2023 году, судя по всему, из-за усиления патрулирования вод.