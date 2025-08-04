Пилоты упавшего на дом в Иркутске истребителя Су-30 задохнулись в воздухе

Пилоты истребителя Су-30, который разбился в Иркутске вечером 23 октября 2022 года при выполнении испытательного полета, задохнулись в воздухе. Об этом сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров.