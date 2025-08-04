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Пилоты упавшего на дом в Иркутске истребителя Су-30 задохнулись в воздухе

Пилоты истребителя Су-30, который разбился в Иркутске вечером 23 октября 2022 года при выполнении испытательного полета, задохнулись в воздухе. Об этом сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров.

Пилоты истребителя Су-30, который разбился в Иркутске вечером 23 октября 2022 года при выполнении испытательного полета, задохнулись в воздухе. Об этом сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров.

— Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета, — цитирует Александрова Интерфакс.

Он также добавил, что длительный срок расследования обусловлен сложностью уголовного дела, а также многочисленным допросом свидетелей.

Истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Позже появилось видео падения самолета. Тогда СК РФ проверял версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования разбившегося истребителя.